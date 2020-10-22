В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль на выезде минимально одолел Аякс. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Аякс стартовал в новом сезоне группового раунда Лиги чемпионов с поражения. Судьбу матча против Ливерпуля решил единственный точный выстрел... амстердамцев. На 35-й минуте после удара Мане Тальяфико пытался выбить мяч и срезал его в собственные ворота. Подопечные Эрика Тен Хага создали достаточно возможностей чтобы отыграться, однако фортуна была на этот раз не на их стороне.

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Таким образом, мерсисайдцы набрали три очка и вместе с Аталантой, которая сокрушила Мидтюлланд, возглавили группу D. Голландцы и данцы замыкают квартет с нулем зачетных баллов.

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