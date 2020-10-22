Ливерпуль подходил к матчу против Аякса в Амстердаме на фоне многочисленных потерь. Из-за различных травм и болезней команда Юргена Клоппа потеряла Алиссона, ван Дейка, Алькантару, Матипа и Окслейда-Чемберлейна, поэтому в стартовом составе нашлось место даже Кёртису Джонсу. Пару Гомесу в центре обороны составил Фабинью. Эрик Тен Хаг же мог рассчитывать на всех своих футболистов, однако через десять минут после старта поединка он из-за повреждения потерял Кудуса. Вместо него на поле вышел Промес.

Ливерпуль сразу же захватил контроль над мячом и территорией, однако в первой половине первого тайма Аякс выглядел значительно настойчивее. Особую остроту у ворот гостей это не приносило (за исключение удара Лопеса головой с острого угла в руки Адриану), однако хозяева регулярно обостряли игру в штрафной – а вот мерсисайдцы этим похвастать не могли. В конце концов, после нескольких панических ситуаций, амстердамцы создали дебютный момент на 21-й минуте – это Гравенбах завершил контратаку со скидкой Тадича выстрелом метров с 20-ти. Мяч прошёл рядом с левой штангой!

Постепенно гости стали выравнивать игру, но было заметно, что подопечные Клоппа находятся не в своей тарелке. Юрген дал приказ Хендерсону разминаться уже в середине первого тайма, а на 33-й минуте его команда лишь чудом не пропустила: Промес ворвался в штрафную и отдал передачу на правый край Нерес, а тот покатил на линию вратарской – Квинси пробил в касание с шести метров, но Адриан парировал ногой! Казалось, вот-вот Аякс дожмёт чемпиона Англии, однако уже на 35-й минуте счёт открыл Ливерпуль: Мане после вбрасывания из аута ворвался на левый край штрафной и нанёс удар, мяч срезался с ноги, а Тальяфико при попытке выбить "круглого" срезал его в собственные ворота – 0:1!

Конец первого тайма оказался весёлым. Ливерпуль пытался дожать соперника и едва не забил на 40-й минуте в результате смещения Робертсона по диагонали через всё поле до штрафной. В завершении эпизода Энди выкатил пас на правый край под удар Салаху, однако его выстрел накрыл Мазрауи. Аякс ответил на 43-й выходом Тадича один на один – Душан перебросил Адриана, но Фабинью выбил мяч с линии ворот! Мерсисайдцы сразу же провели контрвыпад с вбеганием Мане на левый фланг штрафной и прострелом – Схюрс едва не срезал его в собственные ворота! В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Ливерпуля.

В раздевалке Юрген Клопп снял с игры Джонса, бросив в бой Хендерсона. Аякс же прогнозируемо начал второй тайм с агрессии, уже на 46-й минуте организовав атаку с ударом Классена в штангу. На 52-й минуте Схюрс едва не забил с центра поля, воспользовавшись выходом Адриана из ворот, а на 58-й быстрый контрвыпад хозяев завершился еще одним выстрелом Классена – на этот раз Адриан парировал. Между этими эпизодами было только доминирование амстердамцев, хотя гости имели несколько неплохих подач в штрафную – одну из них замыкал Фирмино, но удар оказался очень неточным. Встревоженный Клопп решил пойти на радикальный шаг, сняв на 60-й минуте всё свое звездное атакующее трио – вместо Салаха, Мане и Фирмино вышли Минамино, Шакири и Жота.

Середина второго тайма оказалась равной. Мерсисайдцы могли добить Аякс на 70-й и 74-й минутах – в первом случае удар Шакири из-за пределов штрафной потащил Онана, а во втором замыкание Вейналдума с углового прошло над перекладиной. Амстердамцы огрызнулись на 71-й дальним выстрелом Схюрса, который в створ не попал. Вот, собственно, и вся острота в этот период. В целом, стало заметно, что Аякс начинает нервничать, а Ливерпуль всё чаще ловил соперника на контратаках. В конце концов, по такому футболу Эрик Тен Хаг решил бросить в бой Траоре и Хунтелаара – оба вышли на 84-й минуте.

Эндшпиль встречи, однако, не порадовал каким-то нервным навалом. Всё, что создали амстердамцы в основное время – это неуклюжее замыкание головой в исполнении Траоре метров с восьми в руки Адриану. Ливерпуль ещё и постоянно в контратаки убегал. На 90+1-й минуте они могли вылиться в гол, однако Вейналдум запорол выход один на один с Онаной, а Минамино не смог переиграть голкипера с острого угла. Аякс имел шанс спастись в компенсированное время вследствие неудачного выноса Адриана, но Эккеленкамп с отскока выстрелил над воротами. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ливерпуля.

Таким образом, мерсисайдцы набрали три очка и вместе с Аталантой возглавили группу D – бергамаски выше благодаря лучшей разнице голов. Аякс и Мидтюлланд замыкают квартет с нулем зачётных баллов.