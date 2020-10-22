"Нашого виступу було достатньо, щоб виграти матч. Це те, що вам потрібно. Гадаю, обидві команди могли б грати у кращий футбол. Деякі моменти були просто божевільними. Поле було важким і брудним. Три дні тому воно виглядало зовсім по-іншому, а на вчорашніх тренуваннях все було вже не так добре.

Аякс – Ліверпуль – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми змарнували чимало власних шансів – це ганьба. У Аякса був супермомент, влучання у стійку. Коли рахунок 1:0, то всяке може трапитися. Але загалом я задоволений грою. Це не був яскравий футбол, проте ми хотіли і забрали ці три очки", – цитує Клоппа ВВС.

Додамо, що у наступному турі Ліги чемпіонів Ліверпуль прийматиме головного аутсайдера групи D – Мітьюлланд.

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