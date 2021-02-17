Клопп: Багато хто очікував, що Ліверпуль знову спіткнеться
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг.
"Ми хотіли провести такий матч, нам був потрібен такий поєдинок. РБ Лейпциг може бути справжнім монстром, вони перебігали інші команди, та дуже добре фізично підготовлені. Сьогодні ми контролювали їх у виключній манері. Ми провели справді хороший матч і досягли заслуженого результату.
РБ Лейпциг – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Ми добре оборонялися і добре відбирали м'яч. Гра була важкою, враховуючи, що з минулого матчу пройшло всього кілька днів. Це тільки перший матч. Ми знаємо, що багато хто чекав, що ми знову спікнемось. Протягом двох років ми були дійсно хороші, і в цьому році у нас є проблеми, це нормально. Багато хто чекав, що ми знову спіткнемося, але хлопці цього не зробили", – цитує Клоппа BBC.
Зазначимо, що Ліверпуль впевнено обіграв РБ Лейпциг (2:0) у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 10 березня, початок о 22:00.
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