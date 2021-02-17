"Ми хотіли провести такий матч, нам був потрібен такий поєдинок. РБ Лейпциг може бути справжнім монстром, вони перебігали інші команди, та дуже добре фізично підготовлені. Сьогодні ми контролювали їх у виключній манері. Ми провели справді хороший матч і досягли заслуженого результату.

РБ Лейпциг – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ми добре оборонялися і добре відбирали м'яч. Гра була важкою, враховуючи, що з минулого матчу пройшло всього кілька днів. Це тільки перший матч. Ми знаємо, що багато хто чекав, що ми знову спікнемось. Протягом двох років ми були дійсно хороші, і в цьому році у нас є проблеми, це нормально. Багато хто чекав, що ми знову спіткнемося, але хлопці цього не зробили", – цитує Клоппа BBC.

Зазначимо, що Ліверпуль впевнено обіграв РБ Лейпциг (2:0) у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 10 березня, початок о 22:00.

РБ Лейпциг – Ліверпуль: страшні фейли "биків" наблизили Клоппа до 1/4 ЛЧ, а Трент виграв дуель флангових плеймейкерів