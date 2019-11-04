Клопп: Ливерпуль восхищается тем, чего достиг Генк

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп уважает, но не боится бельгийский Генк накануне очной встречи в рамках Лиги чемпионов.

"Нет сомнений, что нам нужно выложиться по полной. В группе все еще возможно. Генк может выйти в Лигу Европы, так что у него есть свои задачи. Надо уважать соперника. История последних двух лет говорит, что мы всегда оказываемся на месте, когда ситуация того требует.

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Генк – серьезный клуб. Список его экс-футболистов говорит о многом. Они играют по всему миру. Это замечательная история успеха. Мы восхищаемся тем, чего достиг Генк, но должны его обыграть. Когда клуб выбрал движение в этом направлении, то молодежь стремится проявить себя. Нам по душе то, что делают бельгийцы. Спасибо Генку за это", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

После 3-х туров группового этапа ЛЧ Ливерпуль находится на 2-й строчке, отставая от Наполи на одно очко. Встреча мерсисайдцев с Генком состоится 5 ноября, начало в 22:00.

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