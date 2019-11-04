Клопп: Ліверпуль захоплюється тим, чого досягнув Генк

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поважає, але не боїться бельгійський Генк напередодні очної зустрічі в рамках Ліги чемпіонів.

"Немає сумнівів, що нам потрібно викластися на повну. У групі все ще можливо. Генк може вийти в Лігу Європи, тому у нього є свої завдання. Треба поважати суперника. Історія останніх двох років говорить, що ми завжди опиняємося на місці, коли ситуація того вимагає.

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Генк – серйозний клуб. Список його екс-футболістів говорить багато про що. Вони грають по всьому світу. Це чудова історія успіху. Ми захоплюємось тим, чого досягнув Генк, але повинні його обіграти. Коли клуб вибрав рух в цьому напрямку, то молодь прагне проявити себе. Нам до душі те, що роблять бельгійці. Спасибі Генку за це", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Після 3-х турів групового етапу ЛЧ Ліверпуль перебуває на 2-й сходинці, відстаючи від Наполі на одне очко. Зустріч мерсисайдців з Генком відбудеться 5 листопада, початок о 22:00.

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