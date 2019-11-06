toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ КОПЕНГАГЕН - ДИНАМО КИЕВ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ИНТЕР БАРСЕЛОНА - СЛАВИЯ ПРАГА

Клопп: Ливерпуль в матче с Генком не реализовал моменты, которые обычно использует

09:54 45 Читати українською
Клопп: Ливерпуль в матче с Генком не реализовал моменты, которые обычно использует
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над Генком в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

14’ Джорджиньо Вейналдум
53’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Мбвана Саматта 41’
14’ Джорджиньо Вейналдум
41’ Мбвана Саматта
53’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Мы не реализовывали моменты так, как могли бы. Мы нанесли много ударов, были действительно хорошие шансы, которые мы обычно используем. Мы не сделали этого, и поэтому игра оставалась открытой. Это придало Генку много энергии.

Динамо Загреб – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Забитый Генком гол был хорош, он оставил их в игре. Голы, которые мы пропускаем, совершенно разные. Дело не в игре защиты, а в том, чтобы быть на 100% безошибочным в этих ситуациях. Мы осознаем это, и нам нужно работать над этим.

Сегодня мы были явными фаворитами. Если бы мы забили два или три гола в первом тайме, никто бы не подумал, что подобное не могло бы состояться. Но счет стал 1:1, и стало непросто. Но сейчас все хорошо. Завтра будет день восстановления, а затем будем готовиться к Манчестер Сити", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, Ливерпуль минимально переиграл Генк (2:1) и возглавляет группу E.

Лига чемпионов: Челси расписал сумасшедшую ничью с Аяксом, Ливерпуль одолел Генк, Наполи не справился с Зальцбургом

blog_ava
Динамо Загреб – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Теги
Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Генк Генк Юрген Клопп Юрген Клопп Ливерпуль - Генк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
26
мин
Динамо Загреб
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук