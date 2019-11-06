Клопп: Ливерпуль в матче с Генком не реализовал моменты, которые обычно использует

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над Генком в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы не реализовывали моменты так, как могли бы. Мы нанесли много ударов, были действительно хорошие шансы, которые мы обычно используем. Мы не сделали этого, и поэтому игра оставалась открытой. Это придало Генку много энергии.

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Забитый Генком гол был хорош, он оставил их в игре. Голы, которые мы пропускаем, совершенно разные. Дело не в игре защиты, а в том, чтобы быть на 100% безошибочным в этих ситуациях. Мы осознаем это, и нам нужно работать над этим.

Сегодня мы были явными фаворитами. Если бы мы забили два или три гола в первом тайме, никто бы не подумал, что подобное не могло бы состояться. Но счет стал 1:1, и стало непросто. Но сейчас все хорошо. Завтра будет день восстановления, а затем будем готовиться к Манчестер Сити", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, Ливерпуль минимально переиграл Генк (2:1) и возглавляет группу E.

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