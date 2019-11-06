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Клопп: Ліверпуль в матчі з Генком не реалізував моменти, які зазвичай використовує

09:51 265 Читать на русском
Клопп: Ліверпуль в матчі з Генком не реалізував моменти, які зазвичай використовує
Юрген Клопп / ФК Ліверпуль

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від перемоги над Генком в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

14’ Джорджініо Вейналдум
53’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Мбвана Саматта 41’
14’ Джорджініо Вейналдум
41’ Мбвана Саматта
53’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Ми не реалізовували моменти так, як могли б. Ми завдали багато ударів, були дійсно хороші шанси, які ми зазвичай використовуємо. Ми не зробили цього, і тому гра залишалася відкритою. Це додало Генку багато енергії.

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Забитий Генком гол був хороший, він залишив їх у грі. Голи, які ми пропускаємо, абсолютно різні. Справа не в грі захисту, а про те, щоб бути на 100% безпомилковим в цих ситуаціях. Ми усвідомлюємо це, і нам потрібно працювати над цим.

Сьогодні ми були явними фаворитами. Якби ми забили два або три голи в першому таймі, ніхто б не подумав, що подібне не могло б відбутися. Але рахунок став 1:1, і стало непросто. Але зараз все добре. Завтра буде день ​​відновлення, а потім будемо готуватися до Манчестер Сіті", – цитує Клоппа BBC.

Нагадаємо, Ліверпуль мінімально переграв Генк (2:1) та очолює групу E.

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Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Генк Генк Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Генк
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