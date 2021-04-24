"Мы забили великолепный гол, но не завершили игру тогда, когда могли это сделать. Мы сделали недостаточно для победы. Всегда может случиться контратака, которая убьет все ваши надежды. Мы должны были просто продолжать играть в свою игру, держать мяч и заставлять соперника ошибаться. мы дали футболистам Ньюкасла надежду, и они заслужили забить этот гол. За две минуты они забили два гола, но Уилсону немного не повезло, там мяч действительно попал в руку. Но мы даже не воспользовались этим подарком судьбы. Действительно, трудно принять эту ничью.

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Я не знаю почему это произошло. Мы должны были держать мяч до финального свистка. Мы 70% времени владели мячом, но должны были доводить эту цифру до 80%. Мы создали много моментов, но не забили больше одного гола, поэтому нам нужно создавать еще больше. В этом и есть вся проблема. У нас пока не получается достигать необходимого результата.

Ньюкасл боролся до последнего, а мы не смогли достичь ничего, кроме одного очка. Для нас этот результат подобный поражению.

Если вы хотите попасть в Лигу чемпионов, то вы этого действительно должны заслужить. Я не увидел, чтобы сегодня мы были достойны получить право играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов", – цитирует немца BBC.

После 33-х туров АПЛ Ливерпуль расположился на 6-й строчке.

Ньюкасл на последних секундах вырвал ничью с Ливерпулем – мерсисайдцы не смогли вернуться в зону Лиги чемпионов