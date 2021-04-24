"Ми забили чудовий гол, але не завершили гру тоді, коли могли це зробити. Ми зробили недостатньо для перемоги. Завжди може трапитись контратака, яка змарнує всі ваші надії. Ми повинні були просто продовжувати грати в свою гру, тримати м'яч і змушувати суперника помилятися. Ми дали футболістам Ньюкасла надію, і вони заслужили забити цей гол. За дві хвилини вони забили два голи, але Каллуму Вілсону трохи не пощастило, там м'яч дійсно влучив у руку. Але ми навіть не скористалися цим подарунком долі. Дійсно, важко прийняти цю нічию.

Драма із суддівським божевіллям у відеоогляді матчу Ліверпуль – Ньюкасл – 1:1

Я не знаю чому це сталося. Ми повинні були тримати м'яч до фінального свистка. Ми 70% часу володіли м'ячем, але повинні були доводити цю цифру до 80%. Ми створили багато моментів, але не забили більше одного гола, тому нам потрібно створювати ще більше. В цьому і є вся проблема. У нас поки не виходить досягати необхідного результату.

Ньюкасл боровся до останнього, а ми не змогли досягти нічого, крім одного очка. Для нас цей результат подібний поразці.

Якщо ви хочете потрапити в Лігу чемпіонів, то ви цього дійсно повинні заслужити. Я не побачив, щоб сьогодні ми були гідні отримати право грати в наступному сезоні в Лізі чемпіонів", – цитує німця BBC.

Після 33-х турів АПЛ Ліверпуль розташувався на 6-й сходинці.

Ньюкасл на останніх секундах вирвав нічию з Ліверпулем – мерсисайдці не змогли повернутись у зону Ліги чемпіонів