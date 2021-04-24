Драма с судейским безумием в видеообзоре матча Ливерпуль – Ньюкасл – 1:1
Ливерпуль упустил победу над Ньюкаслом в 33 туре АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
Салах вывел "красных" вперед уже на 3 минуте, а дальше начались чудеса расточительности. Атакующие игроки Ливерпуля с убийственных позиций били точно в Дубравку или мимо ворот.
Ньюкасл на последних секундах вырвал ничью с Ливерпулем – мерсисайдцы не смогли вернуться в зону Лиги чемпионов
Время расплаты настало под занавес встречи. Каллум Уилсон сравнял счет на 90+2 минуте, однако рефери отменил гол из-за касания руки. Ньюкасл провел еще одну массированную атаку и таки добился своего благодаря удару Виллока с рикошетом. Клопп на бровке вопил о нарушении против Робертсона, однако отменить еще один гол арбитр не решился – 1:1.