Клопп: Ліверпуль не відчуває чемпіонського вантажу

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від матчу 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі.

"Ми не відчуваємо чемпіонського вантажу. Це все в минулому. Чи будуть суперники грати проти нас інакше? В мене немає відповіді. Раніше я ніколи не вигравав Лігу чемпіонів. Сподіваюся, ми будемо до цього готові.

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Хочемо досягти свого торішнього рівня, грати стабільно, використовувати свої сильні якості, бути впевненими. Прогрес оцінимо в кінці сезону, а зараз треба просто віддаватися на полі на всі сто.

Не знаю, завдяки чому саме ми додали. Це так не працює. В кожному наступному матчі ми виправляли помилки, які допускали до цього, і робили це протягом усього сезону.

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Чи можу я гарантувати, що ми цього разу не програємо на Сан-Паоло? Ні, але хлопці не дають мені причин для сумнівів. Треба використовувати свої сильні сторони, боротися за кожен м'яч і зберігати інтригу", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Матч Наполі – Ліверпуль відбудеться 17 вересня о 22:00 за київським часом.