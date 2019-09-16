Анчелотти рассказал, как Наполи может победить Ливерпуль

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Ливерпуля.

"Это будет ожесточенный матч, поскольку мы сыграем против лучшей команды Европы. Хотим добыть тот же результат, что в прошлом сезоне (победа дома 1:0, – прим.).

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Мы не должны отказываться от своей идентичности и идеи. Мы должны вдохновляться тем, что сделали, и проблемами, с которыми сталкивались.

Мы очень хорошо защищались против них в прошлом сезоне. Я ожидаю, что команда будет защищаться, когда необходимо, атаковать, когда будет возможность и хранить мяч, когда нужно. Надо сыграть отлично", – цитирует Анчелотти Football Italia.

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