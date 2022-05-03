"Мы должны подготовиться к сложной игре, ведь Вильярреал пойдет на нас высоким прессингом. Они постараются больше сыграть в футбол, чем мы им позволили в первом матче. Эмери попытается адаптироваться. Точно будет очень интересно".

Прямую видеотрансляцию матча Вильярреал – Ливерпуль смотрите по этой ссылке

Неизвестно, выйдем ли мы когда-нибудь в полуфинал Лиги чемпионов. Надо быть очень внимательным. Соперник сделает все от себя зависящее. Наш козырь в том, что футболисты находятся в лучшей возможной форме.

Сейчас имеет значение только вечер Лиги чемпионов. Бывает разное: пропускаешь первый гол, а затем давление трибун. Ливерпуль готов страдать, но не падать и сразу реагировать. Это наша задача", – сказал Клопп на пресс-конференции.

Ливерпуль выиграл первый матч со счетом 2:0 и приблизился к финалу Лиги чемпионов. Вторая часть противостояния состоится сегодня в 22:00 по Киеву.

Вильяреал – Ливерпуль: анонс ответного матча полуфинала Лиги чемпионов