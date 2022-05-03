"Ми повинні підготуватися до складної гри, адже Вільяреал піде на нас високим пресингом. Вони постараються більше зіграти у футбол, ніж ми їм дозволили в першому матчі. Емері спробує адаптуватися. Точно буде дуже цікаво.

Пряму відеотрансляцію матчу Вільяреал – Ліверпуль дивіться за цим посиланням

Невідомо, чи вийдемо ми ще колись у півфінал Ліги чемпіонів. Треба бути максимально уважним. Суперник зробить все від себе залежне. Наш козир в тому, що футболісти перебувають в найкращій можливій формі.

Зараз має значення тільки вечір Ліги чемпіонів. Трапляється різне: пропускаєш перший гол, а потім тиск трибун. Ліверпуль готовий страждати, але не падати і зразу реагувати. Це наше завдання", – сказав Клопп на пресконференції.

Ліверпуль виграв перший матч з рахунком 2:0 та наблизився до фіналу Ліги чемпіонів. Друга частина протистояння відбудеться сьогодні о 22:00 за Києвом.

Вільяреал – Ліверпуль: анонс матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів