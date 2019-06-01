"Клопп – очень упрямый", – Рейна сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Экс-вратарь Ливерпуля, а ныне голкипер Милана Пепе Рейна поделился ожиданиями от финала ЛЧ между мерсисайдцами и Тоттенхэмом.

"Ливерпуль привык играть в финалах и доказал, что заслуживает появиться там снова. Надеюсь, они покажут отличный футбол и смогут выиграть. Юрген Клопп – очень упрямый, он никогда не сдается. И его команды такие же.

Тоттенхэм – Ливерпуль: все самое интересное в день финала Лиги чемпионов 2018/19 (LIVE)

Тоттенхэм – команда с универсальной системой игры, в то время как Ливерпуль не станет менять свою философию. Цель будет заключаться в том, чтобы проявить инициативу и не отдавать нити игры сопернику", – цитирует Рейна Football Italia.

36-летний вратарь защищал цвета мерсисайдцев в 2005-2013 годах.

Финальная встреча ЛЧ между Ливерпулем и Тоттенхэмом состоится первого июня, начало в 22:00.

Тоттенхэм – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов