"Клопп – дуже впертий", – Рейна зробив прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Екс-воротар Ліверпуля, а нині голкіпер Мілана Пепе Рейна поділився очікуваннями від фіналу ЛЧ між мерсисайдцями та Тоттенхемом.

"Ліверпуль звик грати в фіналах і довів, що заслуговує появитись там знову. Сподіваюся, вони покажуть чудовий футбол і зможуть виграти. Юрген Клопп – дуже впертий, він ніколи не здається. І його команди такі ж.

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Тоттенхем – команда з універсальною системою гри, в той час як Ліверпуль не стане міняти свою філософію. Ціль буде полягати в тому, щоб проявити ініціативу і не віддавати нитки гри супернику", – цитує Рейну Football Italia.

36-річний воротар захищав кольори мерсисайдців у 2005-2013 роках.

Фінальна зустріч ЛЧ між Ліверпулем та Тоттенхемом відбудеться першого червня, початок о 22:00.

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