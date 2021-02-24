Киммих побил рекорд Мюллера и Каземиро за успешностью первых 50 матчей в Лиге чемпионов
11:00 - Читати українською
Хавбек Баварии Йозуа Киммих установил уникальное достижение после победы над Лацио в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1).
завершено
Джамал Мусиала 24’
Лерой Сане 42’
Франческо Ачерби 47’
24’ Джамал Мусиала
42’ Лерой Сане
47’ Франческо Ачерби
Полузащитник мюнхенцев праздновал юбилей – 50 матчей, из которых 38 он выиграл. Это новый рекорд Лиги чемпионов, сообщает Opta.
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Ранее достижение делили Томас Мюллер и Каземиро, которые в первых 50 матчах одержали по 36 побед. Таким образом, Киммих "украл" рекорд у своего одноклубника и лидера Реала.
Напомним, летом 2015 года Бавария отдала Штутгарту за хавбека 8,5 млн евро. Нынешняя цена Киммиха по Transfermarkt – 90 млн.
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