Индзаги называл поединок против Баварии своим главным экзаменом во главе Лацио и наставник "орлов" все же его с треском провалил.

Лацио – Бавария: юный талант мюнхенцев установил рекорд своим дебютным голом в Лиге чемпионов

Еще до свистка на перерыв мюнхенцы отгрузили хозяевам три мяча, забивали как опытные Левандовски и Сане, так и 17-летний талант Мусиала. Во втором тайме игра немного выровнялась, и римляне даже смогли отквитать один гол.

Ответный матч между этими соперниками запланирован на 17 марта.

Бавария растоптала Лацио в Лиге чемпионов – кураж Комана и Сане, (не)слабое звено Мюнхена, забивал даже мальчишка

Бавария растоптала Лацио в Лиге чемпионов – кураж Комана и Сане, (не)слабое звено Мюнхена, забивал даже мальчишка