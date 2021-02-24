Кімміх побив рекорд Мюллєра і Каземіро за успішністю перших 50 матчів у Лізі чемпіонів
11:00 - Читать на русском
Хавбек Баварії Йозуа Кімміх встановив унікальне досягнення після перемоги над Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (4:1).
завершено
Джамал Мусіала 24’
Лерой Сане 42’
Франческо Ачербі 47’
24’ Джамал Мусіала
42’ Лерой Сане
47’ Франческо Ачербі
Півзахисник мюнхенців святкував ювілей – 50 матчів, з яких 38 він виграв. Це новий рекорд Ліги чемпіонів, повідомляє Opta.
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Раніше досягнення ділили Томас Мюллєр і Каземіро, які у перших 50 матчах здобули по 36 перемог. Таким чином, Кімміх "поцупив" рекорд у свого одноклубника та лідера Реала.
Нагадаємо, влітку 2015 року Баварія віддала Штутгарту за хавбека 8,5 млн євро. Нинішня ціна Кімміха за Transfermarkt – 90 млн.
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