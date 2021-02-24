Хавбек Баварії Йозуа Кімміх встановив унікальне досягнення після перемоги над Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (4:1).

Півзахисник мюнхенців святкував ювілей – 50 матчів, з яких 38 він виграв. Це новий рекорд Ліги чемпіонів, повідомляє Opta.

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Раніше досягнення ділили Томас Мюллєр і Каземіро, які у перших 50 матчах здобули по 36 перемог. Таким чином, Кімміх "поцупив" рекорд у свого одноклубника та лідера Реала.

Нагадаємо, влітку 2015 року Баварія віддала Штутгарту за хавбека 8,5 млн євро. Нинішня ціна Кімміха за Transfermarkt – 90 млн.

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