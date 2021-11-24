"Мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме. Мы забили и создали еще много моментов, но Мануэль Нойер сделал несколько невероятных сейвов. Наш тренер попросил нас играть так, чтобы мы могли этим гордиться, и мы выложились по полной.

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Нам нужно быть сосредоточенными в обороне. Обидно, что пропустили эти два гола, но «Бавария» – топовая команда, и играть против них было невероятно сложно. Теперь у нас последняя игра с Бенфикой, и мы будем играть там, как всегда – только на победу..

Левандовски? Я знаю его много лет и то, насколько он хорош. Он провел отличный матч не только потому, что забил этот невероятный гол, но и благодаря своей игре в целом. Он игрок мирового класса, и я надеюсь, что он выиграет в этом году "Золотой мяч", – цитирует Кендзеру официальный сайт УЕФА.

Напомним, Динамо на собственном поле уступило Баварии (1:2). Ничья Бенфики с Барселоной (0:0) лишила киевлян шансов на еврокубковую весну.

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