"Ми зіграли дуже добре, особливо у другому таймі. Ми забили і створили ще багато моментів, але Мануель Нойєр зробив кілька неймовірних сейвів. Наш тренер попросив нас грати так, щоб ми могли цим пишатися, і ми виклалися на повну.

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Нам слід бути зосередженими в обороні. Прикро, що пропустили ці два голи, але Баварія – топова команда і грати проти них було неймовірно складно. Тепер у нас остання гра з Бенфікою, і ми гратимемо там, як завжди – лише на перемогу.

Лєвандовскі? Я знаю його багато років і те, наскільки він хороший. Він провів чудовий матч не лише тому, що забив цей неймовірний гол, а й завдяки своїй грі загалом. Він гравець світового класу, і я сподіваюся, що він виграє цього року "Золотий м'яч", – цитує Кендзьору офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Динамо на власному полі поступилось Баварії (1:2). Нічия Бенфіки з Барселоною (0:0) позбавила киян шансів на єврокубкову весну.

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