toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
РЕАЛ МАДРИД ХОФФЕНХАЙМ U-19 - ДИНАМО U-19 ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ

Кейта пропустит матч с Баварией

19:28 11 Читати українською
Кейта пропустит матч с Баварией
Наби Кейта / ФК Ливерпуль

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

Наби Кейта не помощник Ливерпулю в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии, сообщает Sky Sports.

Алаба и Коман могут сыграть против Ливерпуля

Полузащитник пропустил тренировку мерсисайдцев и не полетел с командой в Германию. Также игру пропустит Трент Александер-Арнольд.

Матч Бавария – Ливерпуль состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Теги
Бавария Бавария Ливерпуль Ливерпуль Лига чемпионов Наби Кейта Наби Кейта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
57
мин
Манчестер Сити
22:00
Шальке
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук