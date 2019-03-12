Алаба и Коман могут сыграть против Ливерпуля

Защитник Баварии Давид Алаба и вингер Кингсли Коман выздоровели и смогут помочь команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Главный тренер Баварии Нико Ковач сообщил, что Давид Алаба и Кингсли Коман тренируются в общей группе и имеют шанс выйти на поле в матче против Ливерпуля.

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"Алаба вчера тренировался с командой, но провел не всё занятие. Сегодня будет последняя тренировка, и я думаю, что он выйдет с первых минут. Он физически и ментально в форме, чтобы помочь команде.

Коман в форме на завтра. Стоит ли его выпускать в старте, мы посмотрим, но он также среди вариантов на игру", – цитирует Ковача официальный сайт Баварии.

Матч Бавария – Ливерпуль состоится 13 марта в 22:00 по киевскому времени.

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