Кейта пропустить матч із Баварією

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта не зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Набі Кейта не помічник Ліверпулю в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії, повідомляє Sky Sports.

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Півзахисник пропустив тренування мерсисайдців та не полетів з командою до Німеччини. Також гру пропустить Трент Александер-Арнольд.

Матч Баварія – Ліверпуль відбудеться 13 березня о 22:00 за київським часом.

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