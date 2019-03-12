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Кейта пропустить матч із Баварією

19:28 37 Читать на русском
Кейта пропустить матч із Баварією
Набі Кейта / ФК Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта не зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Набі Кейта не помічник Ліверпулю в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії, повідомляє Sky Sports.

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Півзахисник пропустив тренування мерсисайдців та не полетів з командою до Німеччини. Також гру пропустить Трент Александер-Арнольд.

Матч Баварія – Ліверпуль відбудеться 13 березня о 22:00 за київським часом.

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Теги
Ліга чемпіонів Набі Кейта Набі Кейта Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль
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