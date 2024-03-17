Кейн отличился в воротах Дармштадта, приобщившись к разгрому. Вчерашний гол стал 31-м для англичанина в чемпионате – это рекорд для дебютантов Бундеслиги. Кроме этого, Харри побил собственный рекорд. За Тоттенхэм он максимум забивал 30 мячей.

Кейн противопоставил себя лидерам Баварии – форварду не понравилось решение руководства

Впрочем, концовка встречи подарила неприятные эмоции. Кейн получил травму, врезавшись в штангу. После игры форвард сказал журналистам, что чувствует боль. "Он повредил лодыжку. Дождемся обследования. Надеемся, шок пройдет", – сказал Томас Тухель.

Но самое интересное началось дальше. Админ Бундеслиги в соцсетях сделал пост с пожеланиями Кейну скорейшего выздоровления. В комментарии пришли фаны Арсенала, которые имеют негативные воспоминания относительно Харри из-за Тоттенхэма и боятся очных матчей с Баварией в 1/4 Лиги чемпионов.

"Надеюсь, травма серьезная", – написал один из болельщиков Арсенала. Ответ админа Бундеслиги шокировал: "Уважение". Он также положительно отреагировал на другой комментарий, где "канониры" мечтают, чтобы Кейн не восстановился до четвертьфинала ЛЧ.

Позорные комментарии от Бундеслиги уже удалены, но обсуждение продолжается. Скорее всего, админ не так прочитал, или же не понял посыл, однако возникли подозрения, что соцсети Бундеслиги ведет фан Арсенала.