Кейн відзначився у воротах Дармштадта, долучившись до розгрому. Вчорашній гол став 31-м для англійця в чемпіонаті – це рекорд для дебютантів Бундесліги. Окрім цього, Харрі побив власний рекорд. За Тоттенхем він максимум клав 30 м'ячів.

Кейн протиставив себе лідерам Баварії – форварду не сподобалося рішення керівництва

Втім, кінцівка зустрічі подарувала неприємні емоції. Кейн отримав травму, врізавшись у стійку. Після гри форвард сказав журналістам, що відчуває біль. "Він пошкодив щиколотку. Дочекаємося обстеження. Сподіваємося, шок пройде", – сказав Томас Тухель.

Але найцікавіше почалося далі. Адмін Бундесліги у соцмережах зробив пост з побажаннями Кейну швидкого одужання. У коментарі прийшли фани Арсенала, які мають негативні спогади щодо Харрі через Тоттенхем і бояться очних матчів з Баварією в 1/4 Ліги чемпіонів.

"Сподіваюся, травма серйозна", – написав один з вболівальників Арсенала. Відповідь адміна Бундесліги шокувала: "Повага". Він також позитивно відреагував на інший коментар, де "каноніри" мріють, щоб Кейн не відновився до чвертьфіналу ЛЧ.

Ганебні коментарі від Бундесліги вже видалені, але обговорення продовжується. Скоріш за все, адмін не так прочитав, або ж не зрозумів посил, однак виникли підозри, що соцмережі Бундесліги веде фан Арсенала.