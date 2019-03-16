Кейн – о жеребьевке Лиги чемпионов: Манчестер Сити – одна из лучших команд в Европе

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн поделился мыслями о результатах жеребьевки 1/4 финала ЛЧ.

"Нам предстоит сыграть два замечательных матча. Манчестер Сити, конечно, является одной из лучших команд в Европе сейчас. Эти матчи будут серьезным испытанием для Тоттенхэма.

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В 1/4 финала Лиги чемпионов не может быть легких соперников, поэтому мы постараемся быть готовыми к этому противостоянию. У нас есть шанс выйти в полуфинал и Тоттенхэм сделает все, чтобы его использовать", – цитирует Кейна официальный сайт клуба.

Напомним, первая встреча этих соперников в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 9 апреля, а ответный матч – 17-го.

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