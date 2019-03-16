toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЗАРЯ - ШАХТЕР УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Кейн – о жеребьевке Лиги чемпионов: Манчестер Сити – одна из лучших команд в Европе

12:37 55 Читати українською
Кейн – о жеребьевке Лиги чемпионов: Манчестер Сити – одна из лучших команд в Европе
Харри Кейн (слева) / Фото АР

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн поделился мыслями о результатах жеребьевки 1/4 финала ЛЧ.

 

"Нам предстоит сыграть два замечательных матча. Манчестер Сити, конечно, является одной из лучших команд в Европе сейчас. Эти матчи будут серьезным испытанием для Тоттенхэма.

Гвардиола: Раньше самым большим успехом Манчестер Сити был выход в полуфинал Лиги чемпионов

В 1/4 финала Лиги чемпионов не может быть легких соперников, поэтому мы постараемся быть готовыми к этому противостоянию. У нас есть шанс выйти в полуфинал и Тоттенхэм сделает все, чтобы его использовать", – цитирует Кейна официальный сайт клуба.

Напомним, первая встреча этих соперников в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 9 апреля, а ответный матч – 17-го.

Жеребкування ЛЧ та ЛЄ: потенційний "каталонський" фінал у Мадриді та нагода для "відмазок" Динамо і Шахтарю

Теги
Лига чемпионов Манчестер Сити Манчестер Сити Тоттенхэм - Манчестер Сити Харри Кейн Харри Кейн Тоттенхэм Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
44
мин
Заря
17:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук