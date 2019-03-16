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Кейн – про жеребкування Ліги чемпіонів: Манчестер Сіті – одна з найкращих команд в Європі

12:37 159 Читать на русском
Кейн – про жеребкування Ліги чемпіонів: Манчестер Сіті – одна з найкращих команд в Європі
Харрі Кейн (ліворуч) / Фото АР

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн поділився думками щодо результатів жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ.

 

"Нам належить зіграти два чудових матчі. Манчестер Сіті, звичайно, є однією з найкращих команд в Європі зараз. Ці матчі будуть серйозним випробуванням для Тоттенхема.

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В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів не може бути легких суперників, тому ми постараємося бути готовими до цього протистояння. У нас є шанс вийти в півфінал і Тоттенхем зробить все, щоб його використати", – цитує Кейна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, перша зустріч цих суперників в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 9 квітня, а матч-відповідь – 17-го.

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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Тоттенхем - Манчестер Сіті Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем
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