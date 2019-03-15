Гвардиола: Раньше самым большим успехом Манчестер Сити был выход в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Я очень рад, что Манчестер Сити находится среди команд, участвовавших в этой жеребьевке. Ранее самым большим успехом нашего клуба был выход в полуфинал этого турнира.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

Просто сравните результаты Манчестер Сити с Реалом, Баварией или Барселоной. Посмотрите на их опыт и на наш в Лиге чемпионов.

Тоттенхэм? Мы – два невероятных клуба, у нас невероятные игроки и стадионы. Это будут две увлекательные игры. Мы знаем, насколько они хороши, насколько замечательны Кейн и Сон, насколько хорош Эриксен", – цитирует Гвардиолу пресс-служба Манчестер Сити.

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В четвертьфинале "горожане" сыграют с Тоттенхэмом, матчи состоятся 9 и 17 апреля. 20 апреля команды встретятся в рамках АПЛ.