Новичок Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани с нетерпением ждет дебют в матче ЛЧ против своего бывшего клуба – ПСЖ.

"У меня было много разных возможностей и раньше, но я рад сейчас оказаться в Премьер-лиге и тем более в Манчестер Юнайтед.

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Я очень мотивирован, всегда хочу играть как можно больше, работать, тренироваться и давать самое лучшее от себя. Возможный дебют против ПСЖ? Я переживу исключительный момент, который никто не мог представить. Это будет невероятная вещь, красивые эмоции", – приводит слова Кавани GFFN.

Напомним, этим летом контракт нападающего с ПСЖ завершился, и он на правах свободного агента присоединился к МЮ. Очная встреча команд состоится во вторник (20 октября).

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