"У Нея нет никаких проблем. Мы откровенно поговорили с ним, как и с Мбаппе. Решили, что Неймару лучше отдохнуть, но уже завтра он будет с нами.

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Он спокойно будет готовиться к матчу с Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов. Неймар будет на поле, это точно. Мбаппе чувствовал себя хорошо и очень хотел сыграть. Но я предупредил, что так не будет на протяжении всего сезона, и он также получит свой отдых", – цитирует Тухеля Goal.

Напомним, ПСЖ начнет свой путь в Лиге чемпионов домашним матчем против Манчестер Юнайтед, который состоится 20 октября.

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