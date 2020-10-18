Новачок Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані з нетерпінням чекає на дебют у матчі ЛЧ проти свого колишнього клубу – ПСЖ.

"У мене було багато різних можливостей і раніше, але я радий зараз опинитися у Прем’єр-лізі і тим більше в Манчестер Юнайтед.

Тухель однозначно оцінив шанси Неймара зіграти в матчі ЛЧ проти Манчестер Юнайтед – бразилець пропустив гру чемпіонату

Я дуже мотивований, завжди хочу грати якомога більше, працювати, тренуватися і давати найкраще від себе. Можливий дебют проти ПСЖ? Я переживу винятковий момент, який ніхто не міг уявити. Це буде неймовірна річ, красиві емоції", – наводить слова Кавані GFFN.

Нагадаємо, цього літа контракт нападника з ПСЖ завершився, і він на правах вільного агента приєднався до МЮ. Очна зустріч команд відбудеться у вівторок (20 жовтня).

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника