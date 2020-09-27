"Шахтер уже переехал, я бы сказал. Не совсем корректно говорить, что Шахтер переезжает в Киев, потому что команда тренируется здесь с 2014 года. Здесь располагается наша тренировочная база. Правильно будет сказать, что Шахтер поменял дислокацию домашнего стадиона.

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Мы заключили контракт с НСК Олимпийский на три года. Буквально на днях приехал последний груз из Харькова. Можно сказать, что наша харьковская история закончена. Это был важный период для нашего клуба. Мы очень благодарны Харькову, стадиону и всем, кто был причастен к тем матчам.

В Киев мы привезли много оборудования, 8 огромных фур. Прежде всего, это оборудование для ухода за газоном. Это то, на чем мы планируем сконцентрироваться. Но также оборудование, связанное с комфортом и безопасностью зрителей", – заявил Гунько Shakhtar News.

Напомним, осенью Шахтер будет участвовать в матчах группового этапа Лиги чемпонив, также в шаге от выхода в группу ЛЧ находится Динамо.