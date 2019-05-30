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Кариус отказался от приглашения Ливерпуля на финал Лиги чемпионов – очень странная причина

18:18 35 Читати українською
Кариус отказался от приглашения Ливерпуля на финал Лиги чемпионов – очень странная причина
Лорис Кариус / фото из соцсетей

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус, который сейчас выступает за Бешикташ на правах аренды, не посетит финальный матч Лиги чемпионов, в котором "красные" встретятся с Тоттенхэмом.

Мерсисайдцы сообщили всем футболистам, находящимся в аренде, о готовности предоставить им билеты на предстоящую игру, сообщает Daily Mail.

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Немецкий голкипер решил отклонить приглашение, заявив, что его присутствие может отвлечь внимание от самого матча. В клубе поддержали позицию Лориса.

Напомним, Кариус защищал ворота Ливерпуля в прошлогоднем финале главного еврокубка. Тогда голкипер допустил две грубые ошибки и триумфатором Лиги чемпионов стал мадридский Реал, который одержал победу со счетом 3:1.

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Матч Тоттенхэм – Ливерпуль состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

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