Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз на финал Лиги чемпионов 2018/19

Тоттенхэм и Ливерпуль сыграют в финале Лиги чемпионов 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Тоттенхэм – Ливерпуль начнется 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры.

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Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов 2018/19

Эксперты букмекера William Hill отдают предпочтение Ливерпулю. Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа в основное время – 1,91, тогда как триумф Тоттенхэма оценивается в 4,20. Коэффициент на ничью – 3,50. На то, что мерсисайдцы завоюют Кубок ЛЧ в экстра-тайме или серии пенальти, принимают ставки с коэффициентом 1,50, тогда как аналогичная победа "шпор" оценивается в 2,62.

Специалисты конторы BWin примерно такого же мнения. Победа Ливерпуля в основное время оценивается в 1,91, Тоттенхэма – в 4,10. Ничья – 3,50. Итоговый успех "красных" оценили в 1,53, команды Почеттино – 2,50.

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Напомним, в полуфинале Ливерпуль драматично прошел Барселону (0:3, 4:0), а Тоттенхэм в не менее классном стиле розбирався с Аяксом (0:1, 3:2). Мерсисайдцы в своей истории завоевали 5 Кубков чемпионов, тогда как у Тоттенхэма подобных трофеев нет вообще.