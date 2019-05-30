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Каріус відмовився від запрошення Ліверпуля на фінал Ліги чемпіонів – дуже дивна причина

18:18 802 Читать на русском
Каріус відмовився від запрошення Ліверпуля на фінал Ліги чемпіонів – дуже дивна причина
Лоріс Каріус / фото із соцмереж

Воротар Ліверпуля Лоріс Каріус, який зараз виступає за Бешикташ на правах оренди, не відвідає фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому "червоні" зустрінуться з Тоттенхемом.

Мерсисайдці повідомили всіх футболістів, які перебувають в оренді, про готовність надати їм квитки на майбутню гру, повідомляє Daily Mail.

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Німецький голкіпер вирішив відхилити запрошення, заявивши, що його присутність може відволікти увагу від самого матчу. У клубі підтримали позицію Лоріса.

Нагадаємо, Каріус захищав ворота Ліверпуля в торішньому фіналі головного єврокубкового турніру. Тоді голкіпер допустив дві грубі помилки і тріумфатором Ліги чемпіонів став мадридський Реал, який здобув перемогу з рахунком 3:1.

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Матч Тоттенхем – Ліверпуль розпочнеться 1 червня на стадіоні Ванда Метрополітано у Мадриді. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри.

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