Лига чемпионов, 3 тур

РБ Лейпциг – Селтик – 3:1

Голы: Нкунку, 27, Силва, 64, 77 – Жота, 47

Зальцбург – Динамо З – 1:0

Гол: Окафор, 71 (пен)

Лейпциг наконец-то набрал первые очки в Лиге чемпионов после поражений от Шахтера и Реала. Саксонцы дома обыграли Селтик. Арбитры отменили два гола Лейпцига, но команда Марко Розе забила еще три, доказав преимущество над шотландским гостям.

Безумие! Шок! Фантастика! Шахтер разнес Лейпциг в первом матче ЛЧ – Швед оформил "венгерский" дубль, космос Мудрика

В середине первого тайма судьи не засчитали гол Нкунку из-за офсайда, однако Кристофер через 10 минут все же забил, когда Андре Силва разогнал контратаку. Хозяева очень грамотно пользовались свободным пространством на чужой половине во время быстрых выпадов.

Селтик отыгрался сразу после перерыва – Хатате грамотно отдал с центра поля, Фурухаши покатил на Жоту, а тот забил. Однако Лейпциг атаковал лучше и создал больше моментов. Красивый гол Собослая снова отменили из-за офсайда, а "быки" снова быстро ответили законным голом – Харт ошибся, Собослай ассистировал Силве.

Точку во встрече поставил тот же Силва. Португалец завершил воздушную атаку с участием Нкунку и Симакана. Немецкий клуб мог устроить разгром, но Собослай завершил эффектную комбинацию ударом в штангу. Лейпциг набрал 3 очка и поднялся на третье место группы F. У Шахтера – 4 балла, а Селтик на дне с 1 пунктом.

Сегодня праздник для редбулловской семьи. В параллельном матче Зальцбург удержал победу над загребским Динамо. Команды провели трудный матч, судьбу которого решил пенальти. Мохаррами завалил в штрафной Ульмера, а Окафор точно пробил с 11 метров.

Зальцбург должен был забивать еще, однако Шешко не воспользовался своими шансами. Это дало возможность Загребу спасти матч. Героем Динамо мог стать Дрмич. Форвард запорол выход один на один с голкипером. В компенсированное время Иосиф таки забил, но из офсайда.

Зальцбург идет без поражений, набрал 5 очков и возглавил группу Е – ранее австрийцы расписали ничьи с Челси и Миланом. Динамо Загреб осталось третьим.

Шахтер – Селтик: Мудрик и 3 неочевидных героя творят новое чудо – феноменального обидчика Украины остановили в матче ЛЧ