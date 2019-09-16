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Канте и Рюдигер не выйдут на поле против Валенсии

19:18 16 Читати українською
Канте и Рюдигер не выйдут на поле против Валенсии
Н'Голо Канте / ФК Челси

Защитник Челси Антонио Рюдигер и хавбек Н1Голо Канте не смогут помочь своей команде в матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Валенсии.

 

Фрэнк Лэмпард во время предматчевой пресс-конференции сообщил, что Антонио Рюдигер травмирован, а Н'Голо Канте не готов выйти на поле в матче против Валенсии.

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Также издание Telegraph передает, что под вопросом участие Эмерсона, который получил травму в матче за сборную Италии против Финляндии (2:1) в рамках отборочного цикла Евро-2020. Игрок сегодня не тренировался с командой.

Матч Челси – Валенсия состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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