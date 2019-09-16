Канте і Рюдігер не вийдуть на поле у матчі проти Валенсії

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер і хавбек Н'Голо Канте не зможуть допомогти своїй команді у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Валенсії.

Френк Лемпард під час передматчевої прес-конференції повідомив, що Антоніо Рюдігер травмований, а Н'Голо Канте ще не готовий вийти на поле у матчі проти Валенсії.

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Також видання Telegraph передає, що під питанням участь Емерсона, який зазнав травми у матчі за збірну Італії проти Фінляндії (2:1) у рамках відбіркового циклу Євро-2020. Гравець сьогодні не тренувався з командою.

Матч Челсі – Валенсія відбудеться 17 вересня о 22:00 за київським часом.

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