Эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко дал оценку действиям игроков Динамо во время единственного гола в матче против Барселоны (0:1).

"Караваев был далеко от Мингесы, когда тот выполнял подачу в штрафную. Александр сыграл с очень большим зазором, а Де Пена его совершенно не страховал, находясь далеко от момента. Уругваец, как всегда, по полю на такси передвигается. Еще и на старом.

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Игрок Барселоны мог успеть выпить кофе и спросить, когда уже можно подавать? Гол, однако, Барселона забила случайно. Всех дезориентировал рикошет от Шапаренко, после которого мяч попал к Фати. Во всяком случае, везет сильнейшему", – цитирует Леоненко сайт каналов "Футбол".

Напомним, Динамо с одним добытым очком остается на дне таблицы группы Е.

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