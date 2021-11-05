"Караваєв був далеко від Мінгеси, коли той виконував подачу до штрафного майданчика. Олександр зіграв з дуже великим проміжком, а Де Пена його абсолютно не страхував, перебуваючи далеко від моменту. Уругваєць, як завжди, по полю на таксі пересувається. Ще й на старому.

"Розпатлане і темне Динамо доводить Барсу до агонії": іспанські ЗМІ вимагають у Хаві неможливої послуги після Києва

Гравець Барселони міг встигнути випити каву і запитати про те, коли вже можна подавати? Гол, проте, Барселона забила випадковий. Усіх дезорієнтував рикошет від Шапаренка, після якого м'яч потрапив до Фаті. У будь-якому разі щастить сильнішому", – цитує Леоненка сайт каналів "Футбол".

Нагадаємо, Динамо з одним здобутим очком залишається на дні таблиці групи Е.

Таке Динамо подобається і викликає повагу, або Де шукати позитив у поразці від Барселони