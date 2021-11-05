"Як завжди, по полю на таксі пересувається": Леоненко знайшов винних гравців Динамо у пропущеному голі від Барселони
Експерт каналів "Футбол" Віктор Леоненко дав оцінку діям гравців Динамо під час єдиного гола у матчі проти Барселони (0:1).
"Караваєв був далеко від Мінгеси, коли той виконував подачу до штрафного майданчика. Олександр зіграв з дуже великим проміжком, а Де Пена його абсолютно не страхував, перебуваючи далеко від моменту. Уругваєць, як завжди, по полю на таксі пересувається. Ще й на старому.
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Гравець Барселони міг встигнути випити каву і запитати про те, коли вже можна подавати? Гол, проте, Барселона забила випадковий. Усіх дезорієнтував рикошет від Шапаренка, після якого м'яч потрапив до Фаті. У будь-якому разі щастить сильнішому", – цитує Леоненка сайт каналів "Футбол".
Нагадаємо, Динамо з одним здобутим очком залишається на дні таблиці групи Е.
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