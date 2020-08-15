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Как Месси отреагировал на позорное поражение Барселоны от Баварии – кадр дня

12:07 - Читати українською
Как Месси отреагировал на позорное поражение Барселоны от Баварии – кадр дня
Лионель Месси в отчаянии / Фото из открытых источников

Исторический разгром Барселоны в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенцев никого не оставил равнодушным.

7’ Дэвид Алаба
57’ Луис Суарес
 
Томас Мюллер 4’
Иван Перишич 21’
Серж Гнабри 27’
Томас Мюллер 31’
Йозуа Киммих 63’
Роберт Левандовски 82’
Филиппе Коутиньо 85’
Филиппе Коутиньо 89’
4’ Томас Мюллер
7’ Дэвид Алаба
21’ Иван Перишич
27’ Серж Гнабри
31’ Томас Мюллер
57’ Луис Суарес
63’ Йозуа Киммих
82’ Роберт Левандовски
85’ Филиппе Коутиньо
89’ Филиппе Коутиньо

Журналист Хавьер Ланца на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал фото из раздевалки Барселоны в перерыве четвертьфинального матча против Баварии.

Барселона – Бавария – 2:8 – видео голов и обзор уничтожения каталонцев

На фотографии изображен форвард каталонцев Лионель Месси и голкипер команды Марк-Андре тер Штеген. Напомним, на перерыв команды ушли при счете 4:1 в пользу мюнхенского клуба.

В итоге, матч завершился разгромным поражением "блаугранас" со счетом 2:8, которое стало для каталонцев самым большим впервые с 1946 года.

Бавария изнасиловала Барселону восемью голами: исторический крах "блаугранас", фиаско Лео, рекорды Мюнхена и Левандовски

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Теги
Бавария Бавария Барселона Барселона Лионель Лионель Месси Лига чемпионов Барселона - Бавария Марк-Андре Марк-Андре тер Штеген
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