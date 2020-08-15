Как Месси отреагировал на позорное поражение Барселоны от Баварии – кадр дня

Исторический разгром Барселоны в четвертьфинале Лиги чемпионов от мюнхенцев никого не оставил равнодушным.

Лионель Месси в отчаянии / Фото из открытых источников

Журналист Хавьер Ланца на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовал фото из раздевалки Барселоны в перерыве четвертьфинального матча против Баварии.

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На фотографии изображен форвард каталонцев Лионель Месси и голкипер команды Марк-Андре тер Штеген. Напомним, на перерыв команды ушли при счете 4:1 в пользу мюнхенского клуба.

В итоге, матч завершился разгромным поражением "блаугранас" со счетом 2:8, которое стало для каталонцев самым большим впервые с 1946 года.

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