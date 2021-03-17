Пресс-служба Союза европейских ассоциаций продолжила свою традицию и вспомнила один из матчей Лиги чемпионов – на этот раз с участием киевского Динамо.

В этот день, 22 года назад, киевское Динамо в домашнем матче в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов обыграло Реал, сообщает официальный твиттер УЕФА.

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Главным героем встречи стал Андрей Шевченко, который сначала добил свой нереализованный пенальти, а затем во второй раз забил Касильясу после шикарного заброса от Реброва.

Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью 1:1. Победа в Киеве позволила подопечным Лобановского выйти в полуфинал Лиги чемпионов, что является наивысшим достижением "бело-синих" в истории турнира.

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