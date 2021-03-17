Прес-служба Союзу європейських асоціацій продовжила свою традицію та пригадала один із матчів Ліги чемпіонів – цього разу за участі київського Динамо.

У цей день, 22 роки тому, київське Динамо в домашньому матчі в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів переграло Реал, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

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Головним героєм зустрічі став Андрій Шевченко, який спочатку добив свій нереалізований пенальті, а потім вдруге забив Касільясу після шикарного закидання від Реброва.

Нагадаємо, що в першому матчі команди зіграли внічию 1:1. Перемога в Києві дозволила підопічним Лобановського вийти до півфіналу Ліги чемпіонів, що є найвищим досягненням "біло-синіх" в історії турніру.

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