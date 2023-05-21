В понедельник, 22 мая, состоится уже пятое заседание суда в рамках процесса, который длится более 400 дней, сообщает Corriere dello Sport.

Игроки Ювентуса возмущены тактикой Аллегри – среди них Кьеза и чемпион мира

В январе Ювентус был оштрафован на 15 очков из-за финансовых махинаций в период пандемии коронавируса. Позже совет спортивных гарантий Национального олимпийского комитета Италии (CONI) частично удовлетворил апелляцию "Старой Синьоры" и направил дело на пересмотр в суд высшей инстанции. В период рассмотрения Ювентусу вернули 15 очков в турнирной таблице Серии А.

Теперь же ожидается новое решение по туринцам. Прокурор Федерации футбола Италии может потребовать наказания от 9 до 12 штрафных очков. В нынешних реалиях этого будет достаточно, чтобы выбросить команду Аллегри вне зону еврокубков и лишить надежд на выход в ЛЧ. Правда, у Ювентуса будет возможность подать еще одну апелляцию, если завтрашний приговор его не устроит.

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