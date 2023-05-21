У понеділок, 22 травня, відбудеться вже п'яте засідання суду в рамках процесу, який триває понад 400 днів, інформує Corriere dello Sport.

Гравці Ювентуса обурені тактикою Аллегрі – серед них К'єза і чемпіон світу

У січні Ювентус оштрафували на 15 очок через фінансові махінації у період пандемії коронавірусу. Пізніше рада спортивних гарантій Національного олімпійського комітету Італії (CONI) частково задовольнила апеляцію "Старої Синьйори" та направила справу на перегляд до суду вищої інстанції. На період розгляду Ювентусу повернули 15 очок у турнірній таблиці Серії А.

Тепер же очікується нове рішення щодо туринців. Прокурор Федерації футболу Італії може вимагати покарання від 9 до 12 штрафних очок. У нинішніх реаліях цього буде якраз достатньо, щоб викинути команду Аллегрі поза зону єврокубків і позбавити надій на вихід в ЛЧ. Щоправда, Ювентус матиме можливість подати ще одну апеляцію, якщо завтрашній вирок його не влаштує.

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