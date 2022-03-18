В туринском клубе довольно болезненно восприняли вылет из самого престижного евротурнира на стадии 1/8 финала и уже думают о пертурбациях.

Будущее Массимилиано Аллегри – не под угрозой. Руководство "Старой синьоры" не планирует увольнять наставника после вылета от Вильярреала из ЛЧ, информирует Football Italia .

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Но Юве может заменить нескольких членов тренерского штаба Аллегри по завершении текущего сезона. Их имена источник не уточняет.

На внутренней арене туринцы продолжают борьбу за Кубок Италии и чемпионство в Серии А. Сейчас команда идет четвертой в турнирной таблице итальянского первенства.