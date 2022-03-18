У туринському клубі досить болісно сприйняли виліт з найпрестижнішого євротурніру на стадії 1/8 фіналу і вже думають про пертурбації.

Майбутнє Массіміліано Аллегрі – не під загрозою. Керівництво "Старої синьйори" не планує звільняти наставника після вильоту від Вільяреала з ЛЧ, інформує Football Italia.

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Натомість Юве може замінити кількох членів тренерського штабу Аллегрі по завершенні поточного сезону. Їхні імена джерело не уточнює.

На внутрішній арені туринці продовжують боротьбу за Кубок Італії та чемпіонство в Серії А. Зараз команда йде четвертою в турнірній таблиці італійської першості.

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