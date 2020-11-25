Ювентус на домашнем стадионе вырвал победу над Ференцварошем. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Подопечные Реброва шокировали Ювентус, отметившись уже на 19 минуте матча, но "старая синьора" ответила усилиями Роналду. Португалец принял мяч перед штрафной и мощным ударом пробил голкипера венгров. Второй тайм прошел под аккомпанемент атак Юве, которые завершились голом Мораты аж на 90+2 минуте.

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Ювентус и Барселона оформили выход в 1/8 ЛЧ. После 4-х туров группового этапа ЛЧ Динамо расположилось на третьей строчке, опережая Ференцварош только по дополнительным показателям.